Terracciano: “Il Milan è l’apice della carriera. La mia famiglia mi ha detto di buttarmi”

12/08/2025 | 11:50:58

Pietro Terracciano si presenta in conferenza stampa da nuovo portiere dei rossoneri: “Milan? Non ci ho mai pensato fino a quando non c’è stata una possibilità concreta. Tutti vogliono arrivare in una grande squadra. E’ un motivo di orgoglio essere qui, è l’apice di un percorso iniziato tanto anni fa. Mi confronto sempre con la mia famiglia, mia moglie, mio padre. Mi hanno detto di buttarmi subito, perchè era una grande opportunità. Ho sempre voglia di migliorare anche alla mia età. C’è da ripartire dopo una stagione non all’altezza, tutti vogliamo riportare il Milan dove merita. L’errore scudetto del 2021? Non ho mai pensato più tanto a quel giorno. Gli errori capitano, se lo fa un portiere fanno ancora più rumore. Se ne ho parlato con Leao? No no, non so nemmeno se se lo ricorda”.

FOTO: Sito Milan