Terracciano: “Dispiace lottare per questa classifica. Un sogno giocare per la squadra che tifavo da bambino”

Il portiere viola Pietro Terracciano, ha così parlato ai canali ufficiali della Fiorentina.

Della sfida contro l’Atalanta: “Sarà una partita difficile ma molto importante. Sono in un ottimo periodo, non solo adesso, ma ormai da tre anni almeno. Ci faremo trovare pronti, sappiamo delle difficoltà di questa gara, l’Atalanta avrà pane per i suoi denti, e metteremo in campo tutto quello che abbiamo. Loro segnano tanto, ma abbiamo intrapreso questo nuovo cammino con il mister, e vogliamo fare bene”.

Su Iachini: “Lo conosciamo bene, lo avevo anche a Empoli. Lavora sodo, ci fa lavorare tanto, e tocca anche le corde mentali giuste. E’ giusto che pretenda tanto da noi. C’è da ottenere questa salvezza, dispiace dover lottare per questa classifica. Siamo lì, ci troviamo lì, e dobbiamo lottare al massimo contro ogni avversario”.

Sullo spogliatoio e i suoi sogni: “L’anno scorso abbiamo comprato un divanetto, e messo dentro al centro sportivo. Ci chiamano quelli del divanetto. Siamo sempre io, Biraghi, Castrovilli, Venuti. Un sogno l’ho già coronato, essere arrivato a Firenze perchè ho sempre detto che volevo arrivare alla Fiorentina di cui ero tifoso”.

Foto: sito Fiorentina