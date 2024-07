Terracciano: “C’è il clima ideale per far bene. Subito buon feeling con Palladino”

Il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano, da Preston durante la tournée britannica dei viola, ha parlato a SportMediaset dopo i primi giorni di lavoro col nuovo tecnico Raffaele Palladino: “Stiamo lavorando tanto sia noi portieri che la squadra, c’è il clima ideale per fare bene. Ora ci saranno anche le prime partite di un livello un po’ più alto che ci daranno i primi segnali anche dal punto di vista tattico. Per ora comunque posso dire che siamo felici, col mister e col suo staff abbiamo legato fin da subito”, ha spiegato il numero uno gigliato a margine di una seduta di allenamento”.

Sui nuovi: “Il mister sta dando nuovi concetti che stiamo cercando di recepire quanto più in fretta possibile. Le sensazioni di questi primi 10-15 giorni sono più che positive comunque. Per quanto riguarda i nuovi, noi più vecchi stiamo cercando di far integrare tutti il prima possibile, ma loro sono due bravi ragazzi e ci hanno messo davvero poco”.

Foto: Terracciano Instagram