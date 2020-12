Ternana vicina alla storia: se batte la Turris sarebbe l’unico club a fare 12 vittorie di fila in Serie C

La Ternana sta ammazzando il campionato di Serie C gir. C. Con la vittoria di Avellino di domenica scorsa, le “Fere” hanno raggiunto il record di 11 vittorie consecutive in Serie C. Un record che appartiene al Cittadella della stagione 1999-2000 e la Reggina della passata stagione.

Gli umbri, battendo la Turris al Liberati, domenica prossima, potrebbero arrivare a 12 vittorie consecutive, record assoluto in Serie C. Può essere scritta la storia.

Foto: Logo Ternana