Ternana, respinto il ricorso il -2. Il club ricorre al TAR

Nella serata di ieri è arrivata la decisione del Collegio di Garanzia del CONI in merito al ricorso presentato dalla Ternana contro i due punti di penalizzazione in classifica comminati nella prima parte di stagione per delle inadempienze del club umbro nelle fasi legate al passaggio di proprietà. Una decisione, quella delle autorità sportive, che ha visto respingere la proposta delle Fere<.

Poco dopo è arrivata una nota in merito da parte della Ternana:

La Società Ternana Calcio, in persona del Presidente Stefano D’Alessandro, prende atto del dispositivo depositato oggi (ieri per chi legge) dal Collegio di Garanzia dello Sport, di rigetto del ricorso presentato dalla Società contro la penalizzazione di due punti in classifica.

Risulta, infatti, manifestamente irragionevole e discriminatorio l’irrogazione della sanzione di due punti di penalizzazione alla Società Ternana per tardivo pagamento della sola IRPEF (determinata dalla precedente gestione) e immediatamente sanata dalla nuova proprietà.

Il Presidente D’Alessandro si riserva ogni valutazione al momento del deposito delle motivazioni, anche in ordine alla opportunità di presentare ricorso al TAR Lazio, ai sensi della legge n. 280/2003.

Di seguito riportiamo anche il dispositivo del CONI:

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. n. 4/2025, presentato, in data 14 gennaio 2025, dalla Società Ternana Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché, ove occorra, contro la Corte Federale di Appello presso la FIGC, il Tribunale Federale presso la FIGC e la Procura Federale presso la FIGC, nonché nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 71/CFA/2024-2025 del 20 dicembre 2024, con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente e, per l’effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale della FIGC n. 92/TFNSD/2024-2025 (anche essa oggetto di impugnazione) del 6 novembre 2024, con la quale è stata disposta, a carico della Società Ternana Calcio S.p.A., la sanzione di n. 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva; nonché di ogni atto presupposto e conseguente, ad esse connesso; PER L’EFFETTO, HA DISPOSTO LA CONFERMA DELLA DECISIONE IMPUGNATA; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 3.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC.

Foto: logo Ternana