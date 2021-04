Ternana promossa in B. I numeri da record della squadra di Cristiano Lucarelli

Una promozione mai messa in discussione, la Ternana di Cristiano Lucarelli è matematicamente in Serie B, con cinque turni d’anticipo, dopo la vittoria contro l’Avellino per 4-1. Numeri da record per le ‘Fere’ che hanno festeggiato ieri, ma pregustavano la promozione da diverso tempo. Infatti, la Ternana si ritrova con 81 punti e 18 di distacco dalla seconda in classifica, proprio l’Avellino.

La Ternana ha messo a segno 80 gol e subiti soltanto 24. Inoltre, vengono da 11 vittorie consecutive, una serie che è riuscita solamente alla Reggina lo scorso anno e al Cittadella nel 2000. Le vittorie per la Ternana salgono a 25 in questa stagione, risultato mai raggiunto prima in 34 giornate.

Foto: Twitter ufficiale Ternana