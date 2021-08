Ternana, oggi arriva Diakitè. Mercoledì Donnarumma e Martella: tutto confermato

Tre colpi importanti per la Ternana: ve li abbiamo anticipati, adesso si tratta soltanto di aspettarli nel ritiro del club umbro. Oggi sarà la volta di Salim Diakitè, classe 2000, arriva dal Teramo. Profilo molto interessante perchè può giocare sia al centro della difesa che sulla fascia destra.

Mercoledì toccherà ad Alfredo Donnarumma e Bruno Martella, due grandi operazioni che non fanno altro che certificare le ambizioni della Ternana. Ieri vi avevamo dato il doppio affare ormai in dirittura, dopo le anticipazioni datate 15 luglio sull’attaccante del Brescia: per entrambi contratto fino al 2023, erano in scadenza con il Brescia.

Foto: Twitter Brescia