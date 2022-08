Ternana, la furia del presidente Bandecchi: “La mia squadra è fortemente di m***a”

Stefano Bandecchi è una furia dopo la sconfitta per 4-1 della sua Ternana contro il Modena. Il patron della Ternana ha duramente criticato su Instagram la prestazione della sua squadra: “Siccome il silenzio non mi è stato imposto da Babbo Natale, ma è stata una mia idea, non girano le scatole soltanto a voi per quello che io pago di stipendi e per quello che io desidero ottenere. Una partita come quella di oggi contro una squadra di m***a a me fa veramente arrabbiare. Detto questo senza nessun rispetto e senza troppe chiacchiere, è chiaro che sia arrabbiato più di voi, comunque troveremo la soluzione. Siccome mi dicono che ho detto che il Modena è una squadra di m***a, volevo dire che il Modena non è una squadra di fenomeni. Non è nemmeno una squadra imbattibile né la peggiore del mondo, volevo solo rafforzare il fatto che la mia squadra è fortemente di m***a, vuol dire solo che i miei calciatori non hanno capito nulla di come devono giocare. Chiedo scusa, comunque non è che mi siano piaciuti”.

Foto: Instagram Ternana