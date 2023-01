Ternana, il passo del gambero. Leone, non basta il budget. Andreazzoli non decolla

Un’altra sconfitta, la Ternana non va. Certo, a Reggio Calabria mancavano parecchi titolari, ma ci sono stati troppi errori tecnici e distrazioni. Il patron Bandecchi magari smentirà sempre, ma non può essere contento dell’attuale situazione. Dopo aver investito talmente tanti soldi, la Ternana avrebbe già dovuto avere un posto in Serie A. Ha lasciato il budget al direttore sportivo Leone, per molto meno si costruiscono squadre competitive e con una logica. Leone è sotto la lente d’ingrandimento da settimane, il lavoro di Andreazzoli è stato fin qui insufficiente, altro che svolta… Bandecchi, al centro di situazioni extracalcio negli ultimi giorni, non avrà la pazienza di sopportare ancora senza prendere decisioni se la situazione non migliorasse almeno un po’.

Foto: Instagram Ternana