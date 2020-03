Ternana, Gallo rinuncia a un anno di contratto: “Lo faccio per il bene del club”

Dopo le riflessioni di Stefano Bandecchi nei giorni scorsi, ora è arrivata l’ufficialità: Fabio Gallo resta sulla panchina della Ternana e rinuncia a un anno di contratto, quello riguardante la prossima stagione. A seguire il comunicato del tecnico: “Dal mio arrivo a Terni nella passata stagione, dopo aver “assaggiato” la Ternana da calciatore, ho avuto modo di capire in prima persona quanto conti la maglia che indossiamo. Quanto amore incondizionato dimostrino di avere i tifosi, anche nei momenti in cui ci contestano e danno sfogo alla loro amarezza. Dopo aver parlato con il presidente Bandecchi, lunedì scorso, ho avuto la netta sensazione che avesse bisogno, da parte mia, di un gesto che dimostrasse quanto io tenessi ad allenare la “sua” Ternana. E quello che ho deciso di fare, nulla ha a che vedere con l’aspetto economico. E infatti la mia scelta è quella di rinunciare al contratto che mi lega ai rossoverdi per la prossima stagione. Perché lo faccio? Perché sono certo che questa squadra abbia valori morali e tecnici indiscutibili tali da essere superiori a qualunque cosa. Il presidente Bandecchi ha molto apprezzato questo mio gesto, rimanendone estremamente colpito, riconfermando quindi, se ce ne fosse stato bisogno, la sua grande fiducia nei miei confronti. Un abbraccio sincero a tutti i tifosi delle Fere”.

Foto: Ternana sito ufficiale