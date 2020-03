Ternana, donati 50 mila euro all’Ospedale Santa Maria. Bandecchi: “Grazie anche ai tifosi”

La Ternana, congiuntamente all’aiuto dei tifosi rossoverdi, donerà 50mila euro all’Ospedale Santa Maria di Terni. Il presidente del club umbro Stefano Bandecchi ha parlato attraverso i canali ufficiali: “Voglio ringraziare i tifosi rossoverdi per la massiccia e tempestiva adesione all’iniziativa adottata dalla Ternana Calcio nei giorni scorsi in favore dell’Ospedale S. Maria. Sono colmo di orgoglio e voglio imprimere subito e personalmente ulteriore slancio a questa raccolta fondi. Abbiamo ricevuto migliaia di e-mail con la rinuncia alla quota-parte residua concernente gli abbonamenti sottoscritti in estate. Moltissimi tifosi hanno raccolto il nostro invito, rinunciando a un euro e mezzo per le curve, a due euro per i distinti e a due euro e mezzo per le tribune. E allora intendo aggiungere a titolo personale, come promesso, circa trentamila euro per raggiungere quota cinquantamila euro ed effettuare un bonifico bancario in favore del nosocomio cittadino. Scendo in campo anche io, come tifoso della nostra squadra. Forza Fere, forza Terni, avanti tutti insieme per dare una mano a medici ed infermieri che lottano in prima linea contro questo terribile virus”.