Ternana da 3 punti, Benevento raggiunto nel finale: Andreazzoli scavalca Ranieri

Il Benevento pareggia 1-1 in casa del Cosenza grazie ad un calcio di rigore trasformato da Camillo Ciano al 31′ e la rete, agguantata in extremis, da Vaisanen. Vince invece la Ternana di Aurelio Andreazzoli, contro l’Ascoli va in scena una partita dal sapore di rincorsa playoff. Le Fere riescono ad imporsi anche in questo caso con il risultato di 1-0, la rete decisiva è stata siglata da Palumbo. La Ternana supera dunque il Cagliari (ieri vittorioso), collocandosi al 7° posto con 29 punti.

Foto: Twitter Serie B