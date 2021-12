Nel secondo dei due anticipi di questo venerdì di Serie B il Benevento ha battuto 2-0 la Ternana trascinato da Lapadula, autore di una doppietta nel primo tempo. Per i campani si tratta della quarta vittoria consecutiva che vale temporaneamente il terzo posto in classifica, in attesa delle altre gare del weekend. La Ternana resta ferma a 22 punti.

FOTO: Twitter Benevento