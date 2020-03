Ternana, Bandecchi: “Il padre del ds Leone positivo al Coronavirus. Coraggio e forza”

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha parlato su Instagram rivelando che il padre del ds rossoverde Luca Leone è stato contagiato dal Coronavirus: “E’ arrivata l’ora di pranzo, e purtroppo anche il Coronavirus nella comunità della squadra della Ternana. Purtroppo il padre del nostro Ds Leone è in questo momento intubato in un ospedale di Pescara. Leone non chiede nulla, è un uomo riservato, tranquillo, l’unica cosa che chiede e dice a tutti voi è di stare attenti, perché il male può arrivare all’improvviso. Il padre frequentava la campagna, stava solo a casa, ma per una serie di giri si ritrova in questo momento in una situazione drammatica. Leone è un uomo riservato, ma questo lo vorrà dire, lo vuole dire a tutti voi: state in casa perché il Coronavirus non guarda in faccia a nessuno. Ma mi raccomando signori, cerchiamo di affrontare questa cosa in maniera forte e coraggiosa: io voglio rivedere quei tifosi che mi mandano a stendere allo stadio tutte le domeniche. Forza ragazzi, andiamo avanti. Fate come Leone: sorridete”.

Foto: Ternana sito ufficiale