Ternana, avanti un altro (Gallo). E’ un giochino da 800mila euro al mese

La Ternana sta facendo tutti gli sforzi possibili e immaginabili per tornare in Serie B. E’ un giochino da 800mila euro al mese, totale 9,6 milioni, una cifra pazzesca considerato che stiamo parlando di un campionato di Serie C. Sono chiari gli sforzi del patron Bandecchi, ma evidentemente le scelte non sono troppo illuminate se pensiamo che è in arrivo un altro allenatore (Fabio Gallo) dopo il triennale fatto a De Canio e il biennale a Calori. Ha convinto poco anche il mercato di gennaio condotto dal diretto sportivo Leone, arrivato a fine dicembre dal Pescara, e che fin qui non ha inciso come avrebbe dovuto. La Ternana oggi è fuori dalla zona play-off, ha sicuramente i margini per potersi riprendere, ma è l’ulteriore conferma che in Serie C non conta soltanto spendere, ma come spendere. E soprattutto diventa fondamentale avere gente all’altezza e in grado di non improvvisare, per fare in modo che gli sforzi della proprietà vadano nella direzione giusta. Oggi a Terni è l’esatto contrario…