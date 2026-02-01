Termina 0-0 Como-Atalanta: Carnesecchi decisivo, Nico Paz sbaglia dal dischetto

01/02/2026 | 17:05:55

È terminata in un pareggio a reti bianche la partita delle 15 tra Como e Atalanta.

Nessuna delle due formazioni è riuscita ad avere la meglio, nonostante l’Atalanta sia rimasta in dieci all’8’ del primo tempo per il cartellino rosso ricevuto da Ahanor per condotta violenta nei confronti di Perrone.

La gara si è quindi subito indirizzata a favore dei padroni di casa, che, nonostante le numerose occasioni create (tra cui un colpo di testa di Morata su cross di Ramon al 76′, parato da Carnesecchi) non sono riusciti a scardinare la difesa della squadra di Raffaele Palladino, non riuscendo neanche a sfruttare un calcio di rigore assegnato al 90+6′ per un tocco di mano di Scalvini ma sbagliato da Nico Paz.

