Terim: “Sono guarito dal Coronavirus, mi sono accorto in tempo. L’Italia la mia seconda casa”

Fatih Terim, allenatore del Galatasaray e in passato in Italia sulle panchine di Milan e Fiorentina, racconta come è guarito dal Coronavirus e non solo sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Sto bene, sono stato fortunato perché ci siamo accorti del virus prima che si manifestassero tutti i sintomi e così abbiamo iniziato subito la cura. Ora sono a casa, mi sto riposando. La parola ‘paura’ non basterebbe nemmeno a spiegare quello che ho sentito, penso che i miei amici italiani sopravvissuti al virus mi capiscano. Io credo che il mondo stia vivendo un esame molto importante, vorrei fare le mie condoglianze ed esprimere la mia solidarietà più sincera all’Italia, la mia seconda casa. Che Dio aiuti tutti. Il virus ci mette sotto esame, dopo la quarantena spenderò più tempo con la famiglia e con la gente a cui abbiamo delle vite che consumiamo troppo velocemente e questo virus ha detto ‘stop’ a tutto il mondo”.

Foto: Marca