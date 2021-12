Terim: “Siamo primi nel girone e vogliamo restarci. Massimo rispetto per la Lazio”

Fatih Terim, allenatore del Galatasaray, ha parlato così alla vigilia della sfida con la Lazio di Europa League: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra giovane ma promettente – riporta lalaziosiamonoi.it – abbiamo contribuito ad alzare la qualità in Europa League e abbiamo fatto vedere agli appassionati un buon gioco. Entrambe le squadre hanno dimostrato di essere all’altezza di ottimo calcio. Credo che domani senz’altro sarà lo stesso scenario, ci attende una bella gara. Sarà come un match di playoff, uno spareggio. Potevamo essere anche un po’ più tranquilli, contro la Lokomotiv abbiamo mancato tantissime occasioni e abbiamo subito un gol sfortunato. La Lazio è forte, crea molte azioni, è molto brava nelle conclusioni. Riconosciamo la difficoltà della partita, un pareggio giocherà a nostro vantaggio. Sarà la partita della serata. Ho il massimo rispetto per la Lazio e Sarri, i giocatori stanno apprendendo la mentalità e il gioco del mister. Hanno qualità dei campioni, dimostreranno di esserlo. Sono orgoglioso della mia squadra, siamo attualmente i primi in classifica e vogliamo restarci”.

Ci può aggiornare un po’ sul suo stato di salute?

“Lunedì ho cominciato ad avere dei dolori nella zona di stomaco e intestino. Gastoenterite molto forte, ho passato la notte in ospedale. Ho preferito non divulgare notizie, ho fatto degli accertamenti, si è palesata la possibilità dell’intervento. Sono qui col permesso dei medici, sotto sorveglianza. Sono molto felice di esser potuto venire, di essere a fianco alla mia squadra. Ringrazio il mio medico e tutto il suo staff per il servizio eccellente. Possibilità di intervento? Al rientro verificheremo insieme se ci sarà la necessità. Ora sto bene”. Foto: Twitter Galatasaray