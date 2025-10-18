Terim: “Il Milan ha in Modric una leggenda vivente. La Fiorentina? Sono certo che presto si risolleverà”

18/10/2025 | 10:00:17

Fatih Terim, ex allenatore di varie squadre, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sulla sfida tra Milan e Fiorentina dove è un doppio ex.

Queste le sue parole: “Il Milan? Ha qualità, compattezza e poi ha un fuoriclasse come Modric, non sono sorpreso che faccia ancora la differenza. Rispetto al passato, oggigiorno i giocatori hanno gli strumenti per allungarsi la carriera, curando tutti i dettagli e vivendo da veri professionisti. In questo, Modric credo sia un esempio, è una Leggenda vivente”.

Chi non se la sta passando benissimo invece è la Fiorentina di Pioli: “Conosco Firenze e i tifosi viola, hanno una passione smisurata per la squadra della loro città e soffrono quando le cose vanno male. Però so che Pioli e la Fiorentina hanno la qualità per uscire da questo momento difficile. Anzi, sono sicuro che lo faranno a breve”.

Foto: X Galatasaray