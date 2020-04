Terim: “Final Four in Champions? Buona idea, la Juve può vincere. Demiral un ragazzo forte e intelligente”

Fatih Terim, allenatore del Galatasaray e in passato in Italia sulle panchine di Milan e Fiorentina, si sofferma anche sulla Champions League parlando della Juventus e del connazionale Demiral sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Final Four in Champions League? Mi piace l’idea, Istanbul ha la capacità di ospitare grandi eventi. ​Il calcio non è un gioco molto prevedibile e non sappiamo quale sarà il rendimento alla ripresa. Però certo, la Juve ha la possibilità di vincere. Demiral? Merih sta lavorando molto, ha fiducia in se stesso ed è riuscito a diventare anche un titolare della Juventus. Le sue migliori caratteristiche sono l’intuito, la velocità nonostante sia alto un metro e 90, l’atletismo e la grinta. Sta facendo grandi cose, spero che dopo l’infortunio ne sentiremo parlarne ancora di più. Ogni atleta con il fisico e l’intelligenza adatti deve vivere per diventare il migliore. Merih ha questo potenziale e, in più, ha una lunga carriera davanti per farcela”.

Foto: Twitter Galatasaray