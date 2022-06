Teramo, bloccate le quote di maggioranza, acquisizione del club rimandata

Il Teramo si è visto bloccare le quote di maggioranza dal tribunale di Roma, che ha, come si legge nel comunicato ” Rinviato alla prossima settimana la risposta all’istanza presentata nei giorni scorsi da Davide Ciaccia per cercare di ottenere lo sblocco delle quote di maggioranza del club”. A causa del rinvio slitta l’acquisto dell’imprenditore Giuseppe Spinelli. A questo si aggiunge il fatto che la Covisoc potrebbe rifiutare la domanda per l’iscrizione al prossimo campionato. Per presentare il ricorso all’eventuale bocciatura ci sarà tempo fino al 6 luglio, poi si capiranno gli scenari.

Foto: Sito ufficiale