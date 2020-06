Ter Stegen spegne il mercato: “Non lascerò il Barcellona questa estate. Sul rinnovo…”

Mar-André Ter Stegen spegne i rumors di mercato e giura fedeltà al Barcellona. Il portiere tedesco dei blaugrana ha parlato così del suo futuro ai microfoni di Kicker: “Non è possibile per me lasciare il Barcellona in questa estate. Abbiamo già parlato del rinnovo di contratto e ci sono già stati i primi incontri tra il mio agente e il club. Purtroppo la pandemia e le conseguenze del Covid-19 hanno rallentato ogni trattativa. Abbiamo ritenuto più giusto che in un momento in cui molte persone sono preoccupate per la propria vita, fosse meglio rimandare ogni incontro”. E nel frattempo non si guarderà altrove. Mi sento molto a mio agio a Barcellona , anche perché la mia famiglia si trova benissimo in città”, ha chiuso Ter Stegen.

Foto: Twitter ufficiale FIFA