Ter Stegen: “Secondo posto? Cambia poco. Nessuno agli ottavi avrà una partita facile”

Ter Stegen, portiere del Barcellona, ha parlato così al termine della sconfitta per 3-0 con la Juventus:

“Un 3-0 significa che bisogna migliorare, in alcuni momenti non siamo stati pronti. Una cosa sono gli errori individuali e un’altra è il modo in cui si difende. Bisogna valutarli in maniera differente.

Dobbiamo dare di più all’inizio delle partite, sono cose che dobbiamo migliorare.

Secondo posto? Cambia poco, agli ottavi nessuno ha partite facili”.

Le parole di Ter Stegen le riporta El Chiringuito TV.

Foto: Twitter ufficiale Fifa