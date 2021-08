Ter Stegen, il saluto a Messi: “Hai fatto la storia del Barcellona, ne uscirai come una vera leggenda”

L’addio di Messi al Barcellona ha sconvolto il panorama del calcio mondiale e l’universo blaugrana. Tra i più dispiaciuti per l’addio della Pulga c’è sicuramente Marc André Ter Stegen, portiere del club catalano che ha condiviso grandi trionfi con il fuoriclasse argentino. L’estremo difensore tedesco ha così salutato l’ormai ex compagno di squadra:

“Leo, è stato un piacere giocare con te in tutti questi anni e vivere insieme tante gioie importanti e tanti titoli. Anche se di tanto in tanto non abbiamo la stessa opinione siamo sempre andati nella medesima direzione ed entrambi siamo cresciuti come persone. Hai fatto la storia con il club della tua vita e ne uscirai come una vera leggenda, grazie a traguardi che nessun altro calciatore riuscirà mai a raggiungere. Hai cambiato il calcio”.

