Ter Stegen: “Rinnovo? Ora ci sono questioni più importanti, ma sto bene al Barcellona”

Intervenuto in diretta Instagram, Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona, ha parlato del suo rinnovo con il club catalano: “Ci sono stati dei discorsi, ma gli avevo detto di riparlarne a fine stagione. Ora ci sono cose più importanti a cui pensare, non ne stiamo parlando. Al Barcellona sono felice, ci sto bene, cosa si può volere di più. Borussia Monchengladbach? Mai dire mai. Ma non giocherei mai per il Colonia.”

Foto: profilo Twitter ufficiale FIFA