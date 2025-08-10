Ter Stegen resta al Barcellona: “Con i nuovi rinforzi saremo più forti”

Il portiere del Barcellona Ter Stegen ha preso la parola in mezzo al campo prima del Trofeo Gamper chiarendo anche le voci sul suo futuro: “Credo sia stato importante risolvere la questione tra me e il club ed è il momento di guardare avanti. Siamo molto entusiasti per l’inizio di questa stagione, ci aspetta una stagione molto impegnativa, mancano pochi giorni e stiamo lavorando per ottenere grandi successi. Con questi nuovi innesti saremo più forti e sono sicuro che si integreranno molto bene in questo spogliatoio. Dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, come sempre, e lotteremo affinché, con il vostro aiuto, possiamo conquistare tutti i titoli possibili”.

Foto: insta Ter stegen