Ter Stegen: “L’infortunio? Sono uno positivo, ma questa volta sarà particolarmente dura”

05/02/2026 | 12:10:00

Ter Stegen ha commentato sui social l’infortunio al tendine di Achille rimediato lo scorso fine settimana con il Girona: “La maggior parte di voi non mi conosce personalmente, quindi voglio condividere qualcosa. Sono una persona positiva, lo sono sempre stato, e ho affrontato ogni sfida con questa mentalità. Ma questa volta è particolarmente difficile. Lo scorso fine settimana è successo il peggio: mi sono fatto male durante la partita. Avevo appena iniziato questa avventura. Ero entusiasta di far parte della squadra e di contribuire al nostro obiettivo comune. Ora il mio ruolo è cambiato completamente, ma il mio sostegno alla squadra non cambierà”.

foto x girona