ter Stegen: “Lavoro per tornare in campo già entro fine stagione”

Marc André Ter Stegen portiere del Barcellona, ha parlato a margine di un evento al Mundo Deportivo.

Queste le sue parole: “Il rientro in campo? Vedremo, ci sto lavorando. Champions? Stiamo facendo bene. Il derby di Madrid? Sarà una partita interessante, questo è sicuro, ma non mi sbilancio. Andiamo per gradi, ora siamo in un buon momento e sicuramente domani sarà una grande partita”, riferendosi alla sfida contro il Benfica.

Foto: Instagram ter Stegen