Ter Stegen KO: il Barça valuta l’esclusione dalla lista della Liga

18/07/2025 | 11:30:06

Nuovo colpo di scena in casa Barcellona: Marc-André ter Stegen dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla, con uno stop stimato di almeno quattro mesi. A riportarlo è il quotidiano catalano Sport, che spiega come se da un lato si tratterebbe di una perdita pesante sul piano tecnico, dall’altro l’assenza prolungata potrebbe offrire una soluzione ai problemi economici del club. Come spiega Sport, il Barça potrà non registrare Ter Stegen nella lista Liga, liberando spazio nel tetto salariale e rendendo più agevole il rispetto dei parametri imposti dal fair play finanziario.

Foto: Instagram ter Stegen