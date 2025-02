Ter Stegen, il recupero procede spedito: possibile rientro a maggio

“Ter Stegen è sulla strada giusta”. Queste sono le parole pronunciate da Hans Flick qualche ora fa, relativamente all’infortunio al tendine rotuleo del 22 settembre, contro il Villarreal. Un evento che ha spinto la dirigenza a puntare sull’ex Juve Szczęsny, che aveva da poco annunciato il ritiro dal calcio. L’allenatore blaugrana ha poi aggiunto che il portiere titolare del Barcellona negli ultimi dieci anni ha già iniziato a lavorare con José Ramón de la Fuente, l’allenatore dei portieri. Segnali quindi confortanti che confermano, tra l’altro, quelli già lanciati dal giocatore subito dopo l’operazione, quando il 18 ottobre (a meno di un mese dal grave incidente) compariva a lavoro sul campo della Ciutat Esportiva con una protezione evidente sul ginocchio operato. Secondo Mundo Deportivo, il portiere tedesco potrebbe tornare in campo a maggio, con la possibilità di poter prender parte alle ultime uscite stagionali, magari partecipando ad una finale europea o autoctona. Il Barcellona è infatti ad oggi in corsa per tutti gli obiettivi, e nel caso fosse così anche nell’ultimo round stagionale, potrà quindi puntare sull’esperienza e il talento del classe ’92.

Foto: Instagram ter Stegen