Ter Stegen: “Il mio futuro è al Barcellona. È normale avere concorrenza”

01/06/2025 | 18:40:07

Marc-André ter Stegen non ha dubbi: sarà ancora il portiere del Barcellona nella prossima stagione. In conferenza stampa dal ritiro della nazionale tedesca, dove si prepara alla semifinale di Nations League contro il Portogallo, il numero uno blaugrana ha voluto sgombrare il campo dai dubbi: “Nessuno al club mi ha detto che vogliono vendermi. Non sono preoccupato, il mio futuro è al Barça”.

Foto: Instagram Ter Stegen