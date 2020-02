Ter Stegen: “Il Clasico? Vogliamo uscire dal Bernabeu con i tre punti”

Marc-André Ter Stegen carica il Barcellona in vista del Clasico contro il Real Madrid, big match in programma domenica sera al Bernabeu. Queste le parole del portiere tedesco dei blaugrana: “È sempre una gara speciale per ognuno di noi. Non vediamo l’ora di scendere in campo, è la sfida più importante di tutte. Obiettivo? Vogliamo vincere la Liga e, ovviamente, portare a casa tre punti significherebbe molto. Vogliamo uscire dal Bernabeu con tre punti in tasca”.

Foto: Twitter ufficiale FIFA