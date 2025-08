Tensione tra Barcellona e ter Stegen: il portiere non firma il referto medico

05/08/2025 | 10:10:47

Tensione alle stelle tra Barcellona e Marc-André ter Stegen. Il portiere dei catalani si sarebbe rifiutato di firmare il consenso per inoltrare il referto della sua operazione alla colonna lombare alla Commissione Medica del LaLiga. Di conseguenza, la società di Joan Laporta aprirà un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Come rivelato da Mundo Deportivo, mai nessun giocatore si era opposto in passato. Il referto in questione, di norma, viene inviato all’organizzazione associativa sportiva affinché l’organismo possa stabilire il periodo di assenza dal campo. Nonostante ciò – continua il quotidiano – il club blaugrana è fiducioso e ritiene che dal punto di vista giuridico ci saranno comunque i presupposti per inoltrare il documento. Tutto passa dalla volontà e dalla fiducia posta – stavolta non tra i pali – nel portiere tedesco.

Fonte: Foto: Instagram ter Stegen