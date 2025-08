Il direttore Rettig difende ter Stegen: “Vorrei che i suoi meriti fossero presi in considerazione”

06/08/2025 | 13:05:37

La travagliata situazione creatasi attorno a Marc-André ter Stegen ha smosso alcune persone vicine al giocatore blaugrana. Stiamo parlando di Andreas Rettig, direttore sportivo della Federazione calcistica tedesca, che di recente si è schierato al fianco del portiere del Barcellona. Le sue parole, riportate da Mundo Deportivo: “Vorrei che i meriti e l’importanza che Marc-André ha avuto, non solo da noi ma anche a Barcellona, fossero presi in considerazione nei rapporti con lui. Sono un po’ di parte. È un giocatore della nostra nazionale. Pertanto, potrei non essere la persona giusta per valutare la questione in modo obiettivo”.

Foto: Instagram ter Stegen