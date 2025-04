Ter Stegen allo scoperto: “Sto meglio, voglio giocare presto”

Un grave infortunio lo scorso settembre e il desiderio di tornare presto in pista. Le parole del portiere ter Stegen alla Bild sono un manifesto di fiducia e speranza: “Fisicamente sto meglio, pieno di energia. Ho un grande team intorno a me, riesco a gestire bene qualsiasi stress e ho voglia di giocare presto, senza una data in mente. Se in allenamento riuscirò ad avere il controllo di qualsiasi situazione, darò un segnale all’allenatore per fargli sapere che sono pronto”. Nel frattempo il Barcellona sta lavorando per il rinnovo di Szczesny.

Foto: Instagram ter Stegen