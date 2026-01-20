Ter Stegen al Girona, oggi le visite mediche e la firma

20/01/2026 | 12:20:50

Secondo quanto rivelato da Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo, l’accordo tra Barcellona e Girona per Ter Stegen è cosa fatta da ieri e nelle ultime ore si sta formalizzando lo scambio di documenti tra le società. Oggi l’estremo difensore, per undici anni al Barcellona, svolgerà le visite mediche di rito con il Girona, poi la firma sul contratto che renderà ufficiale la nuova avventura del portiere. Al Barcellona invece Flick promuove Diego Kochen come terzo portiere. Ci siamo invece per la nuova esperienza di Ter Stegen.

Foto: insta ter stegen