Ter Stegen: “Aduriz è l’attaccante che mi ha dato più problemi in questi anni. Mi piace giocare con i piedi ma non cambierei mai il mio ruolo”

Ter Stegen, portiere del Barcellona, ha risposto ad alcune domande dei tifosi grazie a un questionario raccolto da Rakuten e riportato da Mundo Deportivo:

“Quale altro ruolo vorrei ricoprire in campo? Sono contento di fare il portiere, mi piace giocare con i piedi ma non cambierei il mio ruolo. Se proprio dovessi scegliere mi sposterei in attacco, non in difesa.

Miglior parata? Non ne ho una in particolare, probabilmente l’ho fatta nell’anno in cui vincemmo la Champions League a Monaco.

L’attaccante che mi ha dato più problemi? Aduriz è un giocatore che negli ultimi anni è sempre stato difficile da affrontare, ha il senso del gol e sa muoversi nell’area di rigore molto bene. Ce ne sono altri molto bravi ma nessuno è in grado di rendermi nervoso perchè sono anni che lavoro e faccio le cose per bene e non devo esserlo”.

