Teo Teocoli: “Pioli mi ricorda il mio parroco. A Mourinho ogni volta che accavalla le gambe fanno un titolo”

Interessante intervista, rilasciata a La Repubblica, da parte di Teo Teocoli che ha parlato sia del Milan che dell’esonero di Mihajlovic: “Pioli mii ricorda il mio parroco. A Mourinho ogni volta che accavalla le gambe fanno un titolo, lui non lo si nota mai, ma con questa filosofia della squadra famiglia, dove tutti si vogliono bene, ha fatto centro. Mai pensavo potessimo fare due anni così in Italia ed Europa, mi ha ridato la gioia. Ora però leggo che forse va via Leao. Se è vero, non guardo più il Milan… per tre settimane” Su Mihajlovic poi: “Ha fatto di tutto per rientrare e far sì che la squadra riprendesse posizioni, ma sicuramente non c’è stata cattiveria nella scelta del club, che anche con dolore ha deciso di lasciarlo a casa. Vorrei guarisse del tutto e andasse a far crescere una bella squadra di giovani”.

Foto: Malpensa24