Tentazione Arabia per Vinicius: il Real Madrid vuole trattenerlo

Per Vinicius l’Arabia è più di una tentazione. Nonostante ciò, rimane la volontà del Real Madrid di trattenere una delle sue stelle più luminose in questo momento. Parliamo di un calciatore che, fino a questo momento, tra coppe campionato ha collezionato ben 16 gol e 12 assist in 30 gare disputate. Secondo quanto riportato da AS, infatti, i Blancos starebbero già studiando una proposta di rinnovo contrattuale per il brasiliano. Florentino Perez, dunque, avrebbe deciso di anticipare i tempi, chiedendo al calciatore stesso quale potrebbe essere la cifra giusta per lui, con i rappresentanti che avrebbero già risposto al presidente. Adesso bisognerà solamente capire se questa controffensiva sarà sufficiente a convincere il numero 7.

FOTO: Instagram Vinicius