Tentazione araba per Lewandowski: il Barça sa che nulla è scontato

30/07/2025 | 12:40:11

Nonostante i suoi 36 anni, Robert Lewandowski continua a dimostrare di essere un attaccante di livello internazionale e mantiene viva l’attenzione di diversi club della Saudi Pro League. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, alcune società arabe avrebbero già sondato il suo entourage per capire se ci siano margini per un possibile trasferimento estivo. Il centravanti polacco, legato al Barcellona ancora per una stagione, al momento non sembra intenzionato a lasciare la Catalogna. Si trova bene in città, è perfettamente integrato con la famiglia e si sente ancora parte del progetto tecnico. La sua ultima stagione, con 42 gol segnati nonostante un infortunio nel finale, conferma la sua rilevanza nella rosa blaugrana. Tuttavia, in casa Barça non si sottovaluta la forza economica dei club sauditi, capaci di offrire contratti pluriennali con cifre astronomiche. A ciò si aggiunge un elemento strategico: il mercato in Arabia Saudita resta aperto fino al 23 settembre, ben oltre la chiusura della finestra spagnola fissata al 1° settembre. L’allenatore Hansi Flick conta ancora su Lewandowski, anche se sarà naturale gestirne l’impiego, anche grazie alla concorrenza di giocatori come Ferran Torres, Rashford e Dani Olmo, capaci di occupare anche il ruolo di centravanti. Il club, da parte sua, non esclude nulla: se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, che garantisca al giocatore un contratto più lungo e al Barça una cifra importante per il trasferimento, si valuterebbe con rispetto e comprensione. Ma per ora, sottolinea Mundo Deportivo, il futuro di Lewandowski resta saldamente legato al Barcellona.

Foto: x barcellona