Tensioni tra tifosi del Boca e del Fluminense, la finale di Copa Libertadores potrebbe disputarsi a porte chiuse

Aggiornamento importante diffuso da ESPN: secondo quanto riportato, la Conmebol starebbe valutando di far giocare la finale della Copa Libertadores tra Boca Juniors e Fluminense, in programma domani alle 21 al Maracana, a porte chiuse. L’idea sarebbe maturata in seguito agli scontri e alle tensioni che si stanno verificando nelle ultime ore tra i tifosi delle due compagini, specialmente sulle spiagge di Copacabana, con anche l’intervento della polizia. La gara non è a rischio, ma si sta valutando questa possibilità.

Foto: conmebol com