Tensioni confermate: risoluzione tra il Parma e Cuesta

27/09/2026 | 16:53:15

Il Parma e Cuesta si separano risolvendo il contratto. Non una sorpresa nel senso che tra il club e l’allenatore c’erano state tensioni come raccontato da Gianluigi Longari lo scorso 15 settembre. Tensioni legate al mercato e non solo ai risultati perché il Parma ha battuto il Genoa e il rapporto con Cuesta finisce. Già in tempi non sospetti erano stati sondati D’Aversa, Nicola e Gilardino, vedremo gli sviluppi. Questo il comunicato del club:

“Parma Calcio 1913 comunica che Carlos Cuesta non è più l’allenatore della prima squadra maschile. A seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Sono venute a mancare, infatti, le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa.

La seduta di allenamento di domani pomeriggio, lunedì 28 settembre, sarà affidata allo staff tecnico del Club, in attesa di ulteriori sviluppi in merito alla nuova guida tecnica.

A Carlos Cuesta ed al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini, della direzione sportiva e di tutta la società per questi mesi di lavoro, impegno e dedizione dimostrati ogni giorno e il più caloroso augurio per un futuro, sia professionale che umano, ricco di soddisfazioni e successi”.



Foto: Instagram Cuesta