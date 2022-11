Tensione Sarri-Luis Alberto al cambio, il tecnico spiega: “Non potevamo giocare in dieci in quel momento”

Tensione al momento del cambio tra Maurizio Sarri e Luis Alberto durante il derby. Con la Lazio avanti 1-0, lo spagnolo ha accusato un problema al ginocchio al 70′ ed è momentaneamente uscito dal campo per essere medicato dallo staff sanitario biancoceleste. Il Mago ha chiesto con ampi gesti al tecnico biancoceleste di aspettare, ma con i giallorossi in forcing per cercare il pareggio Sarri ha subito mandato in campo Basic. A quel punto è scattata la rabbia dello spagnolo: “Aspetta un minuto, no?” è la frase che ha urlato Luis Alberto prima di dirigersi verso la panchina sbracciando e lamentandosi. Intervenuto ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ne ha parlato così: “Lì per lì voleva uscire per un movimento strano sentito al ginocchio, poi quando si è rialzato aveva sensazioni migliori ma ormai avevamo già fatto partire il cambio con il quarto uomo. Non potevamo permetterci di giocare quel momento di gara in dieci uomini”.

Foto: Twitter Lazio