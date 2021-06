Tensione Avellino-Padova. Da cori razzisti dell’andata, a offese sui social. I comunicati dei club

Domani al Partenio alle 17.30 si disputerà la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C, tra Avellino e Padova. All’andata è finita 1-1 all’Euganeo. Un punteggio che tiene tutto aperto per la qualificazione.

Partita che però si prospetta rovente, a causa di un clima reso tale dai protagonisti. Il Padova, con l’allenatore Mandorlini, lamenta un arbitraggio non degno all’andata, da Avellino invece, denunciano insulti e cori razzisti dei tifosi del Padova.

Ciò non bastasse, è arrivato un commento social, del ds biancoverde Di Somma, che ha offeso il tecnico del Padova, Andrea Mandorlini.

Insomma, oggi sono arrivati i comunicati dei club, in attesa della gara di domani che si prospetta rovente.

“Il Calcio Padova esprime sdegno e preoccupazione per le parole del Direttore Sportivo dell’US Avellino Salvatore Di Somma che, stando a quanto riportato da alcuni organi di informazione, sui social network si sarebbe rivolto con toni offensivi nei confronti del tecnico biancoscudato Andrea Mandorlini.- si legge nella nota pubblicata dal Padova – La Società biancoscudata in questi giorni si è spesa affinché la semifinale playoff si svolgesse in un clima il più possibile disteso e di collaborazione. Le parole del sig. Di Somma, al contrario, potrebbero esacerbare gli animi e preparare il terreno per un incontro di calcio che con il fair play rischia di avere poco a che fare”.

La risposta da Avellino non è mancata: