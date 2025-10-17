Tensione al Barcellona tra Flick e la dirigenza: nel mirino Lamine Yamal

17/10/2025 | 10:20:51

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, tra cui El Nacional e Cadena SER, Lamine Yamal sarebbe al centro di una polemica tra il tecnico Hansi Flick e la dirigenza blaugrana.

Negli ultimi mesi, il comportamento del giovane spagnolo non sarebbe stato ben accolto all’interno dello spogliatoio. Tra le altre cose, il calciatore sarebbe arrivato in ritardo a un allenamento in vista del match contro il PSG, disputato lo scorso 1º ottobre.

Per questo motivo, il tecnico tedesco avrebbe deciso di punirlo escludendolo dall’undici titolare. Tuttavia, il direttore sportivo Deco avrebbe annullato la decisione di Flick, ritenendo che sarebbe stato un errore lasciare fuori Yamal in una partita così importante, e convincendo l’allenatore a riconsiderare la sua scelta.

Flick sarebbe quindi insoddisfatto con la società, sentendosi scavalcato e ritenendo che la sua autorità sia stata messa in discussione, soprattutto considerando che in passato altri giocatori erano già stati puniti per comportamenti analoghi.

Foto: Instagram Barcellona