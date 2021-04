Tensione ad Anfield per il Real Madrid, dove la squadra di Zidane tra pochi minuti affronterà il Liverpool per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. L’autobus dei Blancos, spiega Marca, è stato “accolto” dai tifosi avversari per strada con fumogeni con un lancio di oggetti e almeno un finestrino è stato sfondato.