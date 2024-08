Tengstedt al Verona: conferme totali due giorni dopo

Sarebbe bello che venissero citate tutte le fonti in tutte le notizie, non soltanto quando conviene. Ci riferiamo a Casper Tengstedt all’Hellas Verona, una notizia anticipata da Gianluigi Longari due giorni fa. Cresciuto calcisticamente nella sua terra natale e in Germania, ma la sua miglior stagione finora l’ha disputata al Rosenborg in Norvegia. Con i bianconeri ha segnato 15 gol in 14 partite, e le sue prestazioni hanno convinto il Benfica ad acquistarlo.

Foto: Instagram Tengstedt