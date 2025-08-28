Ufficiale: Tenas è un nuovo giocatore del Villarreal

28/08/2025 | 11:15:28

“Il Villarreal CF e il Paris Saint-Germain hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Arnau Tenas, che giocherà nel club ‘groguet’ per le prossime quattro stagioni, fino a giugno 2029. Arnau Tenas Ureña (Vic, Barcellona, 30 maggio 2001) è un giovane portiere noto per i suoi riflessi straordinari e la rapida reazione ai tiri ravvicinati. Inoltre, si distingue per la sua buona gestione del pallone con i piedi. Il portiere catalano si è formato nelle giovanili del FC Barcelona, dove si è distinto come uno dei portieri più promettenti del calcio spagnolo. Nel marzo 2019, a soli 17 anni e ancora in categoria giovanile, ha esordito con il Barça B. Le sue ottime prestazioni con il club riserve hanno attirato l’interesse dei grandi club europei e nel 2023 il Paris Saint-Germain ne ha acquisito i servizi. Con il club francese ha vinto sei titoli, tra cui la Champions League, anche se non ha avuto il minutaggio desiderato. Tra i principali successi di Arnau Tenas spiccano l’oro olimpico conquistato alle Olimpiadi di Parigi 2024, in cui è stato il portiere titolare di quella storica nazionale, e la vittoria dell’Europeo Under 19 con la Spagna nel 2019. Il giovane portiere catalano è stato un punto fisso nelle selezioni giovanili spagnole, arrivando persino a far parte della convocazione della nazionale maggiore nel 2022, dopo essere stato promosso dalla Under-21 per l’assenza di un compagno. Benvenuto, Arnau!”.

Foto: sito Villarreal