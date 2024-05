Ten Hag: “Volevamo Kane, ma alla fine non siamo riusciti a comprarlo”

Il tecnico del Manchester United Erik Ten Hag, intervistato da Sky Sports UK, ha parlato delle strategie di mercato attuate dai Red Devils negli ultimi anni, dichiarando quanto segue:

“Sullo United ci sono sempre grandi aspettative, ma puoi soddisfarle solo se hei in rosa dei calciatori straordinari. Negli ultimi dieci anni non siamo riusciti ad acquistare i giocatori che volevamo. Negli ultimi anni il club ha deciso di costruire il proprio futuro puntando su giovani giocatori di talento, invece di calciatori già affermati con una carriera importante alle spalle. A supporto di questa filosofia, il club ha comprato Rasmus Hojlund. Kane? Lui è uno che ha già dimostrato il suo valore nel corso della sua carriera, volevamo comprarlo ma alla fine non ce l’abbiamo fatta. Per questo motivo è arrivato Hojlund, un giocatore di grande talento”.

Foto: Instagram Manchester United