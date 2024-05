ten Hag: “Via dallo United? Non sarà un dramma. Nel caso andrò altrove a vincere altri trofei”

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, nonostante la vittoria della FA Cup, potrebbe non rimanere con i Red Devils.

Intanto, quando gli viene chiesto in conferenza stampa, l’allenatore dei Red Devils ha così risposto: “Dobbiamo andare avanti, io non sono soddisfatto, dobbiamo fare meglio. Poi se non mi vogliono più allora andrò da qualche altra parte a vincere trofei, perché è quello che ho fatto per tutta la mia carriera. Questo è quello che mi dicono sempre”, ha proseguito il tecnico olandese. Che poi ha interrotto la conferenza stampa quando un giornalista gli ha ricordato che l’ottavo posto in Premier League è una posizione ben lontana da quella in cui un club come il Manchester United dovrebbe essere: “Mi dispiace dirlo, ma di calcio non sai nulla, non hai alcuna conoscenza. Quando hai troppi infortuni e non ci sono giocatori a disposizione, non puoi esibirti al meglio, è semplice. E se questa è solo la mia opinione non c’è problema, allora andrò da qualche altra parte e continuerò a vincere trofei”.

Foto: twitter Manchester United